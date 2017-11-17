〈南部〉進場升旗 南一中跑步答數走入歷史

2017-11-17

升旗時間縮短加上太軍事化

〔記者劉婉君／台南報導〕從「雄壯、威武」到「一、二、三、四」，台南一中維持超過六十年一邊小跑步、一邊答數進場升旗的傳統，昨天走入歷史。

昨天上午七時四十分，南一中的學生們從校園的不同角落，一同以小跑步的方式朝操場前進，「一二三四、一二三～四」的答數聲，此起彼落，聲音比平時更響亮，而這一天是學生們最後一次用這樣的方式進場升旗。

南一中答數進場的傳統已久，但配合教育部實施彈性上學，第一節上課時間從上午八時十分提早為八時，每週一次的升旗時間也縮短，加上近年來有學生認為小跑步、答數進場的方式太軍事化，建議改變，校方經過會議討論後決定取消，改為直接進場升旗，以減少集合的時間。

40年前喊雄壯威武 後來改喊數字

學校秘書林坤宏是畢業四十年的校友，回想學生時期的精神答數是「雄壯、威武」，每天升旗用這樣的方式進場，雖然比較軍事化管理，但也提振大家的精神，這樣的傳統應該已有六十年，如今告一段落，身為校友覺得很惋惜，希望未來有機會再恢復。

同樣是校友的教務主任蔡明輝畢業已卅年，昨天主持最後一次答數進場的升旗典禮，他說，當年升旗還要戴大盤帽，但喊的已是「一、二、三、四」，不過，隨著時代變遷，因應學生作息改變，升旗時間縮短，校方也必須改變。

有學生覺得可惜 最後一次卯足勁

許多學生把握最後一次答數進場的機會，和同學約定好要比以往更有精神，用飽滿的聲音喊進場，學生林哲瑄說，大家一起答數進場，比較有凝聚力；學生許永凌說，這樣的進場方式並不會花很多時間，也是南一中的傳統，取消有點可惜，支持校方繼續保存下去。

學生劉睦恩則認為，雖然是傳統，但程序冗贅，新時代應該化繁為簡，不必要的程序就不需要。

三年級的女學生侯沛妤說，新生時因周邊都是男生，答數進場時有點小尷尬，後來慢慢地融入，將傳統取消有點可惜，希望重大集會或特別節日時可以再現。