〈南部〉抽檢禽牧場 驗出2件含禁藥

2017-11-17

260家業者 17件不合格 以雞蛋最多

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府動保處今年抽檢二百六十家禽牧場畜禽產品殘留藥物，檢驗發現有十七件不合格，以雞蛋十件、驗出八件芬普尼等最多，另驗出豬肉及屏東石斑魚含有禁藥，分別依法開罰三至六萬元，列入重點稽查對象，呼籲業者負起社會責任。

高市禽牧場近一千家，市府動保處今年針對二百六十家禽牧場，抽檢未上市的雞、鴨、鵝、蛋、牛羊乳等畜禽產品殘留藥物，檢驗發現十七件不合格。

豬肉及屏東石斑魚含禁藥 各罰6萬

動保處表示，以雞蛋違規十件最多，其中八件驗出芬普尼殘留，其餘二件驗出驅蟲藥乃卡巴精，查出業者將原本治療雞球蟲的藥，添加飼料供雞隻食用，經由消化道排出寄生蟲，依法開罰三萬元。

另驗出二件含有禁藥，包括來自屏東的石斑魚驗出禁藥氯霉素，對人體、動物已禁用超過十年，具有一定毒性，恐造成血液病變，深入追查魚已賣光，業者也不曉得為何會驗出禁藥，懷疑運送過程遭污染，依法開罰六萬元。

此外，豬肉也驗出禁藥硝基甲密啶乙醇，屬於人體用的抗生素，業者為促進豬隻生長，竟違規使用禁藥；還有業者將小豬用的磺胺劑，拿來給大豬吃，以為有吃比較健康，反造成殘留抗生素，被依法開罰六萬元。

動保處長徐榮彬說，違規業者列為重點稽查對象，可開罰三萬至三十萬元，若一年內再違法者加重行政罰鍰，並公布不合格業者名稱，要求業者負起社會責任。