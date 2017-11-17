〈南部〉西子灣90年防空隧道 週六週日秘境開放

2017-11-17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕曾是二戰時期作戰指揮所，多年來隱身中山大學西子灣隧道旁的防空隧道，透過「興濱計畫」活化，本週六、日將運用裝置藝術，幻化為時光隧道，只有兩天開放，歡迎民眾把握機會一探秘境！

隱身在中山大學西子灣隧道旁

一九二八年完工的西子灣隧道及防空設施，因具有軍事設施文史價值，市府早於二○○四年即登錄為歷史建築，去年進一步納入「興濱計畫」親山計畫的一環。

這條曲折蜿蜒於壽山內的西子灣防空隧道，長度約四百公尺，可連通登山街六十巷古道及西子灣海水浴場，因為相當隱密，二戰期間除了當成作戰指揮中心，還是可容納二一五○人的防空避難所。

二戰後，隧道作為港警辦公室，去年七月港警撤出後，交由交通部航港局管理，平時封閉不對外開放。

長400公尺 可容納2150人避難

高市都發局表示，過去九十年，西子灣防空隧道因軍事與民防需求，鮮為人知，市府推動「興濱計畫」，致力歷史場域再現，與中山大學合作，週六、日（十八、十九日）上午九點至下午五點，將在隧道舉辦歷史影像展及西灣學堂裝置藝術，民眾可從中山大學西子灣隧道直通防空隧道出入口，走進這條神秘的時光隧道。

都發局強調，西子灣防空隧道的產權屬航港局，未來能否全面開放？仍需進一步評估規劃。