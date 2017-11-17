〈南部〉「快樂熊貓」停業？董座：不影響消費者權益

2017-11-17

官網公告又撤下 遊客致電關切

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁知名度頗高的白沙「快樂熊貓」露營區，十五日及昨日陸續在官網貼出又撤下「公司破產、停止營業」公告，「快樂熊貓」董事長賴明得強調「消費者權益不影響」，但詭異的是，園區人員強調「整修非停業」，令不少消費者一頭霧水。

一○○年開始營業的「快樂熊貓」露營區，因為在熱門的「海角七號」白沙海灘旁，受到各地露營愛好者喜愛，「快樂熊貓」系列一度開設多家民宿相關企業，董事長賴明得也發起關懷協會從事公益活動，上個月剛結束「向日風車節」活動，沒想到就傳出停業消息。

「公司破產、停止營業」公告，從十五日下午出現在「快樂熊貓」官網，後來突然撤下公告，昨天早上又重新公布，由於未載明任何原因，也未提及預定的消費者權益，不少遊客紛紛致電園區詢問，就怕付出的訂金或旅遊行程受到影響。

業者：「該退的錢都退了」

記者以消費者身分致電「快樂熊貓」露營區，面對「破產停業」詢問，人員乾笑兩聲，強調暫時營業到週末，後續會開始「內部整修」；明年的營區預約將從十二月一日開始，不願正面回答「停業」。

董事長賴明得則透過訊息強調，「消費者權益沒有影響，該退錢的都退了。」整個事件讓外界看不清，不少想前往露營的消費者也卻步。