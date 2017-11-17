〈南部〉宅配費擬漲40% 小農陳情盼緩漲

2017-11-17

〔記者張存薇／台東報導〕勞基法「一例一休」正修法中，台東農民已感受到「宅配漲價」壓力，多位台東農民昨天到縣議會陳情，大喊「一例一休害農民大失血」。農友說，宅配業者因「一例一休」成本大增，明年初宅配費將再漲四十％，許多小農都是靠宅配行銷產品，如果要漲價，也應該等到修法確定後才漲，希望業者先「緩漲」。

農友連署 指年初才漲1成

台東釋迦等農友串聯，兩天就有一百多人連署，昨天由釋迦農友張清良代表遞交陳情書給議長饒慶鈴及吳秀華、翁麗吟、張萬生、張卓然、林東滿、王飛龍等多位議員。張清良說，今年初宅配業者才以人事成本增加為由，漲價十％，最近又通知偏遠地區及低溫運送成本攀升、勞動法令必須遵守，明年初將再漲一波，漲幅高達四十％，也就是簽約戶小箱宅配價從一百元漲到 一百四十元。

鹿野鄉瑞隆村彭國雄指出，瑞隆村有不少農民種釋迦，除部分交由中盤商拍賣，大約四、五成都是宅配，稻米部分，也有十多戶是自產自銷的小農，幾乎都是靠宅配賣產品，宅配費用大漲，農民務農成本增加、更辛苦。

憂成本轉嫁 消費者不買了

太麻里鄉釋迦農友施保朗說，好幾家宅配業者都說要漲價，未來擔心引發連鎖效應，連交通運輸成本都要漲，立法院明年一月底要完成一例一休修法，至少完成修法前不應漲價，且這些成本如果轉嫁給消費者，消費者不買了怎辦？

農業處長許瑞貴表示，台東縣以宅配行銷的農漁特產品包括，蔬果、海鮮、稻米等，縣府如果用「貼補」政策幫助農民，無法根本解決問題，計畫在肉品市場土地設低溫生鮮物流中心，可望降低宅配成本、協助行銷，只要縣議會同意，大約半年就可完成。

宅配業者則表示，歷年皆提供產地果農低於運費牌價的優惠，並會針對產區情況及各項營運成本等因素調整價格，這次僅調整運費優惠幅度，但仍較一般對外牌價優惠，若造成客戶困擾，將持續溝通說明。