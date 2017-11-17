〈南部〉5業者簽約進駐 波浪屋改名TTStyle原創館

2017-11-17

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣原住民文創特色「波浪屋」昨天正名為「TTStyle原創館」，縣長黃健庭也與五家進駐業者簽約，預計十二月中開幕。黃健庭說，多位有理想的年輕人進駐，甚至還有首次創業的夢想家，希望「TTStyle原創館」能成為台東最有賣點的新商圈，也歡迎更多有志創業的民眾加入。

原住民文化創意產業聚落商品展售區因波浪造型屋頂、被暱稱為「波浪屋」，共有十八家店舖，第一波有六家業者將進駐，包括自然素材手作、咖啡輕食、花藝設計、原住民文創商品等，昨天五家業者到場簽約，黃健庭也把有山海象徵的「鑰匙」交給業者，業者將以一個月時間裝修，預計十二月十六日開幕。

此外，議員吳秀華昨天在議會總質詢時指出，台東市「鐵花特色商圈」包括，波浪屋、四棟日式宿舍，招商不太順利，主要是地主台鐵租金太高，縣府要把空間租給業者時，租金降不下來，建議與台鐵協商降價，或在未協商前考慮先降價招租。

黃健庭表示，目前招商租金已是之前的七成，要降價就表示必須由縣府補貼，必須全面評估，如果未來台鐵願意降租金，縣府會直接回饋給承租業者，有意願承租者不要再觀望。

原住民族行政處表示，「TTStyle原創館」還有十二間店鋪待招商，坪數從十多坪到四十坪，相關招標訊息可洽原民處，電話（089）320112。至於日式宿舍還有三棟待招商，觀光旅遊處近日會再上網公告。