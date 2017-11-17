〈南部〉佳冬戰備道防飆 7.5公里設5測速桿

2017-11-17

台1線428.9Ｋ起 4支速限70公里

〔記者陳彥廷／屏東報導〕佳冬鄉戰備跑道十月上旬發生嚴重死亡車禍，夜間無照明及車速過快問題備受關注，屏東縣警局交通隊除安裝測速桿，也將裝設六盞路燈，未來從省道台一線四二八點九Ｋ到四三六點四Ｋ，短短七點五公里就有五支測速桿，密度堪稱全縣最高。

新設測速桿約在台一線從四二八點九Ｋ、四三一Ｋ、四三二、九Ｋ及四三五點六Ｋ（速限皆七十公里）到四三六點四Ｋ（速限五十公里），因短短七點五公里就設了五支測速桿，有民眾批評是「搶錢」，也有人認為如此才能嚇阻飆車。

最快年底啟用 照明不足恐成搶錢陷阱

警方表示，該路段路幅寬又直又平，許多駕駛搶快高速行駛，導致東西向居民出入受威脅，除加裝三個路口紅綠燈，並設置測速桿，以嚇阻高速行駛、減少事故，預計最快年底啟用。

至於路燈部份，擬由公路總局籌款在東角路、農場路及文化路和南端小路口待轉區附近加裝六盞LED路燈，且為符合軍方六小時內清空規定，該批路燈都要增加基樁和空中電線，以方便拖離。

佳冬鄉議員羅平道指出，在重要路口加裝路燈，比以往沒有照明好太多，希望公路總局加快進度；至於測速桿增加，他認為生命無價，應以重大車禍為鑑，遵守速限。

林姓居民也贊成加裝測速桿限制車速，但該路段若照明不足，路過駕駛可能看不到「前有測速照相」警示，測速桿恐淪為搶錢陷阱。