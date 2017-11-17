〈台北都會〉北市逾9萬學生 還沒打流感疫苗

2017-11-17

〔記者周彥妤／台北報導〕每年底至翌年春節是流感高峰期，台北市衛生局昨指出，今年北市國小、國中、高中職及專科一至三年級學生，應接種流感疫苗者計廿九萬五六一八人，北市各校設站集中接種前天告一段落，約廿萬人已施打，目前有九萬餘人尚未施打。

今年北巿有一五五所國小、九十所國中、七十一所高中職、六所專科學校及四間特殊學校，安排校園設站集體接種公費流感疫苗，已於前天全數完成作業；據統計，接種率最高學校，國小是永春國小八十一％，國中為大理高中附設國中部八十二％，高中職是薇閣高中八十六％，專科為康寧大學五專部九十八％。

衛生局表示，北市去年流感季流感併發重症計一二五人，其中有一一七人未施打流感疫苗，佔比達九成三；接種流感疫苗是預防流感的有效之道，據研究顯示，尤其高接種率的校園集中接種，對避免流感擴散更具顯著成效。

衛生局科長陳少卿提醒，若學生於學校安排接種日當天未施打，可向學校領取「小叮嚀補種通知單」，並持健保卡前往北市三○二家流感疫苗合約醫療院所，或於週六上午至北市聯合醫院中興、忠孝、仁愛、和平婦幼、陽明院區等地接種，無須支付疫苗費用，但須自付掛號、診察費，而聯醫信義門診部及政大門診部則免收任何費用。