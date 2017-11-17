〈台北都會〉北市「智慧感測管理」 揪占用特殊車位

2017-11-17

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市特殊停車格限定貨車停放，或限時停放廿、卅分鐘，但熱門路段逾時占用情況嚴重，為提高周轉率，北市停車管理工程處十一月起試辦「路邊特殊停車格位智慧化感測管理」計畫，以智慧化監測系統，從車輛一駛入停車格就開始計時，但試辦時間不會透過系統開單，逾時開單基準仍是採人工作業。

台北市商圈、百貨周邊停車格一位難求，特殊停車格逾時占用情況嚴重，尤其目前採人工計時方式，巡場人員發現有停車才開始計時，甚至會忘了開單，常讓車主有苟且心態，停車易逾時。今年截至十月，停管處就抓到四千多件逾時占用。

停管處表示，未來將採用智慧化感測管理，相較於現行以人工巡場， 約每半小時才回報一次數據，採智慧化感測可直接擷取車號、車輛一進停車格就開始計時，且預估兩分鐘就會回傳一次資訊，對於揪出逾時占用的準確性與即時性與人工不同，預計試辦至明年一月底，三月待廠商提交報告後，再依據試辦結果研議正式上路範圍與時間。

全市有一千四百多個特殊停車格，停管處機電科長柳茂發說，智慧化監測系統先選擇使用率高且特殊停車格集中的仁愛路、松智路、民生東路二段與民生東路五段，共四個路段的五十三個特殊停車格做測試。

以松智路已裝設的智慧化監測系統來說，因限時停放三十分鐘，一超過感應設施就會顯示出逾時車號及已停放時間。周姓車主表示，現在常能拗到不少時數，如果以後是系統計時就很難苟且，感覺會變得容易被開單，其實滿可怕的。