〈台北都會〉《串聯4大商圈12家百貨》台北cool耶誕 集章換限量胡桃熊

2017-11-17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕不讓「新北耶誕城」專美於前，台北市政府整合十二家百貨公司和四大商圈，推出「台北COOL耶誕尋寶圖」集章活動，自十二月一日起跑，凡集滿三個不同戳章，並符合活動條件，就可免費兌換限量的指定款胡桃熊一隻，總共十五款胡桃熊，隱藏版將在十二月初亮相。

北市府去年首度推出耶誕集章活動，民眾反應熱烈，今年擴大規模，挹注三百萬經費，整合十二家百貨業者，串聯朝陽、華陰、後站及五分埔四大商圈，舉辦「台北cool耶誕」活動。北市商業處昨舉辦記者會，搶先曝光十四款胡桃熊和集章、優惠活動。商業處表示，三百萬經費主要用在行銷宣傳、製作胡桃熊等，並與其他十二月登場的大型活動如台北馬拉松互相拉抬。

活動十二月一日起跑，民眾可於台北市旅遊服務中心、加入活動的百貨及商圈取得尋寶圖，或下載APP版尋寶圖，凡集滿三個不同的戳章，於各業者指定兌換時間，憑當日單筆消費滿額憑據（商圈店家三百元以上、百貨五百元以上），即可免費兌換限量指定款胡桃熊一隻。

耶誕節十二月廿五日當天則特別推出一日限定活動，當天只要符合條件者，就可兌換「市府歡樂版胡桃熊」一隻。

市長柯文哲致詞時表示，過去每個百貨公司搶顧客，市府想出用集章的方式串聯，還可以大商圈帶動小商圈，合作代替競爭，拉抬買氣，去年做得不錯，今年從七家百貨擴大到十二家，還結合四大商圈，推出以藍、白、銀為主的主視覺，希望政府跟民間合作，促進台灣產業發展。