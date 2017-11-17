〈台北都會〉針對大巨蛋 北市府將設「狐疑專線」

2017-11-17

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕去年九月八日大巨蛋「暫不終約」，爆出遠雄所提出的同意書，是九月七日遠雄董事長趙藤雄與市府在府內「喬」出來，柯市府誠信遭質疑，為此北市府昨大動作召開記者會，公布北市府與遠雄會議紀錄。北市副市長鄧家基表示，奉市長指示，比照MG149把所有資料公布，將在一九九九設置「狐疑專線」，只要外界有疑慮，就打電話專門處理。

台北市長柯文哲昨上午於耶誕活動記者會被問到此事，表示他對這件事情感到「很煩」，還被說成「喬家大院」，所以公布他上任後有關大巨蛋的相關會議紀錄，包含人事時地物，未來會陸續上網。

柯不滿指，不管議會或是Call in節目都講了很多，「我們又沒有拿人家的錢，也沒有圖利什麼，講得好像喬家大院」，所以比照MG149把資料公開。

鄧家基說，柯市府上任時，當時大巨蛋案有建照變更未通過及監察院卅九項糾正，現在把所有資料都公布，希望外界不要看到草繩就覺得抓到蛇，「大巨蛋案雖然有人被起訴，不要斷定市府同仁一定會做壞事。」

媒體問先前曾公布馬市府與遠雄會面的錄音檔，柯市府是否能比照辦理？北市法務局長袁秀慧澄清，錄音檔為時任財政局長李述德與遠雄對話，並無馬英九聲音，是李述德在主持甄審會跟議約小組的錄音，是為了避免未來有未得標廠商來爭執。

袁表示，若在未告知狀態下錄音，違反刑事法，甚至可以提告妨害祕密，而目前法律沒有要求一定要錄音，「過去沒有，以後也不會有」。