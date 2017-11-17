〈台北都會〉《大巨蛋資料公開》同意書有兩份？ 遠雄、市府否認

2017-11-17

〔記者鍾泓良／台北報導〕為了擺脫黑箱「喬蛋」的批判聲浪，台北市政府昨公布柯上任後大巨蛋三年來的所有會議資料。然而，依市府昨公布資料，遠雄去年九月七日中午前送入同意書，市府並於下午兩點開專案會議要求遠雄修改內容，等同出現兩份同意書，遠雄發言人楊舜欽昨表示，僅送一份簽字同意書，且遠雄遞送時間為下午一點。

劉奕霆：上午沒共識 下午收修正版

市府發言人劉奕霆昨說，九月六日要求遠雄遞交退讓說明文件，遠雄七日中午才至市府正式遞送退讓書面文件，當天下午兩點市府再度召開專案會議要求遠雄修正；但記者質疑，此舉等同遞交兩份同意書，劉對此解釋，上午遠雄帶著未簽字同意書進來市府討論，未取得共識，遠雄隨後回去修正，下午兩點後市長與律師團開會，收到遠雄修改後的一份簽字同意書版本，並無兩份同意書。

台北市副市長鄧家基、林欽榮、陳景峻與法務局長袁秀慧、市府大巨蛋案律師團代表黃旭田昨早召開記者會，公開一○四年一月十七日至今年十一月七日所有市府與遠雄對大巨蛋相關會議備忘錄。據市府昨公布備忘錄，北市府去年九月五日召開律師團會議，因遠雄違反建築法等相關法令及施工進度落後，若九月八日未改善完成將終止契約，預計九月八日上午九點召開記者會對外說明，定調為「終止契約、重新開始」。但遠雄六、七兩日釋出善意，其中六日發布七點聲明表態願意續建大巨蛋。

九月七日接近中午，趙藤雄率團赴北市府拜會，並遞送退讓書面文件（同意書一份）。黃旭田指出，當時遠雄雖表退讓，但同意書也寫明要求市府承諾協助部分事項；他說以市府立場，認為遠雄違反公安要求，本就該履行，而不是遠雄同意改善時，反要求市府應協助部分事項，所以沒有簽字。

袁秀慧昨晚更正黃旭田說法，指出遠雄應依約履行內容、部分涉及公安，因此認為部分內容過於瑣細，且非遠雄單方面承諾完成，因此要求遠雄把市府應辦事項刪除。

蔡壁如說3會趙藤雄 紀錄卻有8次

另外，市長辦公室主任蔡壁如過去於議會質詢時稱與趙藤雄會面共三次，根據昨天公布備忘錄至少會面八次。劉奕霆解釋，蔡壁如指的三次會面是私下密會，其他都是府內的正式會面。

對於會議紀錄，楊舜欽回應，趙藤雄都是配合市府協商，從未主動要求或邀約；至於會議紀錄及協商次數地點、人員，則是由市府記錄，先前從未看過，無法對紀錄背書。