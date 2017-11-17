〈台北都會〉守護忠靈祠30年 每日誦經2小時

2017-11-17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府民政局超額僱用身障人士，獲得新北市今年度的「促進身心障礙者就業績優單位」獎項，身障員工的表現非常傑出，在軍人忠靈祠服務近卅年的賴正惟，為祠內的先人義務敬奉茶水並誦經兩小時，感動許多遺族的家屬；民政局長江俊霆說，很多身心障礙者在工作崗位都很努力，而且工作忠誠、流動率低，敬業精神十分讓人感佩。

脊椎受傷 堅持除完草後休息

五十六歲的賴正惟，九歲時在游泳後發高燒，造成左小腿中度肢障，他在忠靈祠負責環境維護，不論風吹、日曬或雨淋，就算脊椎受傷了，仍堅持完成除草後才肯休息，他也主動進修花木修剪課程並取得證照，對園區內受損花木都能妥善處置，展現專業及敬業精神。

誠心敬意謄寫3萬名軍人牌位

賴正惟不但用心維護環境，他也發揮書法專長、謄寫近三萬名軍人的牌位，他看到有些先人的牌位無人祭拜，每天義務敬奉茶水，加上有宗教信仰的哥哥鼓勵下，他利用空閒時間為這些先人誦經迴向，每天誦經約一至兩小時，卅年不間斷，讓許多遺族家屬感動不已。

賴正惟說，自己因為「長短腳」，更珍惜得來不易的工作機會，也激起要做得比一般人更好的企圖心，藉此肯定自我價值，懷抱服務的心也讓自己的世界更精彩、更快樂。

另外，在民政局戶政科服務的五十八歲余冠如小兒麻痺不良於行，但透過掃描筆及電動釘書機等輔具，負責文書處理，平均每年收辦國籍變更案件六百廿四件，工作效率不亞於一般員工。