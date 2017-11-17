〈台北都會〉社子島開發卡關 柯擬拜會內政部

2017-11-17

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推動「生態社子島」開發案，通過台北市都市計畫委員會，目前於內政部都委會專案小組討論，未送至大會審查，但其開發容積率、入住人數備受討論。無黨籍北市議員陳政忠昨下午於議會市政總質詢問都市計畫出了哪些問題？柯文哲回應，不該因為一、二人（都委會委員）意見影響這麼大的計畫，為此十二月二日將拜訪內政部長葉俊榮。

不過，專業者都市改革組織（OURS）理事長康旻杰說，內政部都委會專案小組已四度審查社子島開發案，不只是一、兩位委員有意見，而是整個小組共同討論出問題，希望市府更嚴謹的進行文化保存，市府也無法回應為何人口萎縮，社子島未來還可容納三．二萬人；里長擔心有三分之一居民無法負擔專案住宅，市府社會經濟調查不完整，「有殼無地」。

康旻杰說，居民對安置問題頗有疑慮，目前社子島開發的主要計畫還未通過，推動「聽證辦法」的葉俊榮，何不舉辦社子島聽證會？如此聽證會的主持人就不是副市長林欽榮，避免市府行政手段干預。

林欽榮則於議場答詢陳政忠，指出北市府去年十月已完成社子島審查，但至今卡在都市計畫，目前仍在內政部的專案小組會議，卡關一年多，柯文哲也覺得不可思議，因此近日柯將親自帶隊拜會內政部。至於環評部分，環保局長劉銘龍說，社子島環評範疇報告書中，預定明年六月前可送市府環評委員會大會審查。

柯文哲說，問題在哪裡可以討論，但不該一、兩人意見影響這麼大的計畫；他十二月二日將拜會內政部長，若有必要再拜訪行政院長賴清德。

陳政忠受訪指出，內政部都委會有兩名委員一直對社子島開發量體、都市計畫入住人數有意見，其他人都沒意見；他說，沉默大眾是期待開發。