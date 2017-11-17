〈台北都會〉北市3歲4歲念私幼補助加碼 每學期1.35萬

2017-11-17

明年九月一日實施

〔記者郭安家／台北報導〕為了弭平北市公私立幼兒園學費差異，北市府預計編列一．四九億元預算，補助就讀私立幼兒園四歲專班的孩子每學期五千元。市長柯文哲昨下午於議會市政總質詢時，對於無黨籍市議員陳政忠提案，私幼三、四歲專班每學期補助提高為一萬三千五百元，並設戶籍限制；柯文哲回應「Yes」，可於明年九月一日實施，但要設排富條款、退場機制。

柯：明訂退場機制

柯文哲表示，該社福政策大原則沒問題，但一定要設排富條款、戶籍限制，且僅限於北市幼稚園、父母要共同設籍北市；但他數度強調，該補助的退場機制一開始就要講清楚。

談到退場機制，柯文哲說，補助學費的目的，是要彌補非營利、公幼與私幼的學費差異，但到一個程度，要將私幼轉型為非營利，制度設計要更細緻一點。教育局長曾燦金認為，公私立幼兒園比例達到七成的隔一年，該補助即可退場，預計一一二學年度退場（去年公私比為四成三比五成六）。

北市府原本明年九月一日起，針對就讀私立幼兒園四歲專班一般生每學期補助五千元、低收入戶則補助七千元，一．四九億元預算也送至議會審議，議會預計十二月初將三讀預算案。

但陳政忠提案，私幼四歲專班補助金提高為每學期一萬三千五百元，預估要三．二三億元預算；至於私幼三歲專班，每學期也補助一萬三千五百元，預計要二．三八億元，他認為經費可由教育基金支出。

陳政忠詢問柯文哲，是否同意一次性每學期補助一萬三千五百元、是否要設籍限制？柯文哲回說「YES」；陳政忠再問是否要排富？柯文哲也回應「YES」。教育局則表示，將研議方案，如評估可行將會追加預算。

家長：盼比照公幼收費

新手媽媽梁小姐表示，政府立案良善，但私幼學費每學期動輒七、八萬元，該補助金仍杯水車薪，家長負擔依然沉重，她還是會去抽公幼，希望北市府比照台南市政府政策，私幼比照公幼收費。