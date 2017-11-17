〈北部〉夫成漸凍人 中配學裁縫挑家計

2017-11-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕嫁來宜蘭的中國配偶高賽紅，丈夫在三年前被診斷為漸凍人；除了要照顧丈夫，還要養育兩子女，經濟陷入困境；三十八歲高賽紅未因此失志，利用照顧丈夫空檔，參加宜蘭家扶中心「幸福小舖」方案，學習裁縫技術，希望習得一技之長，撐起全家人生計。

高賽紅是中國湖南人，原本在中國賣泡沫紅茶，二十四歲時與台商丈夫結婚；沒想到三年前，丈夫被診斷出罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症，也就是俗稱的「漸凍人」；丈夫身體漸漸不能動，只能回到台灣尋求協助，家中經濟在失去支柱情況下，每況愈下。

高女哽咽說，丈夫罹病後，曾經從樓梯摔下來，頭縫了七針，讓她心亂如麻，不知道該怎麼辦，真的非常難過，但她告訴自己如果她也倒下，這個家就垮了，要堅強、樂觀。

今年二月，高賽紅報名參加宜蘭家扶中心家長培力計畫「幸福小舖」方案；每週四到家扶學習裁縫等手作技能，製作手工布包包、束口袋等商品，方案為期一年。昨天在礁溪鄉德陽社區發展協會辦理成果展，高賽紅將學到的技能傳授給老人，原本需要社會幫助的她，也變得能幫助別人。

「我要撐起全家！」高賽紅說，現在家裡都靠社會資源協助，參加家扶計畫雖然每個月只有四千元收入，但不會因為長期待在家裡照顧丈夫，變得什麼都不會，學到一技之長，「出師」後要在網路販售手工做的工藝品，工時彈性，對家中經濟一定有幫助。