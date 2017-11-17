〈北部〉蘇澳海山西路拓寬 將動工

2017-11-17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國道五號下蘇澳交流道後，直行銜接蘇澳鎮海山西路；但海山西路寬僅十五米，假日常出現回堵車潮；宜蘭縣政府與蘇澳鎮公所向中央爭取經費拓寬，工程即將動工，將海山西路從十五米等邊拓寬至廿五米，預計明年底完工通車，解決當地交通壅塞問題。

長1.3公里 經費1億1千餘萬元

海山西路現為兩線道路，全長約一﹒三公里，與蘇澳交流道銜接，因周邊觀光工廠林立，每逢假日，車流時常在海山西路與蘇澳交流道口回堵，造成交通瓶頸。蘇澳鎮長陳金麟指出，蘇澳交流道路幅寬、車流多，海山西路卻僅兩線道，一寬一窄，每逢假日，龐大車流就回堵塞車。

公所表示，未來蘇花改全線通車後，海山西路交通壅塞情形將更為嚴重，蘇澳鎮公所及縣府向內政部爭取生活圈計畫道路補助，在一○四年獲中央核定，期間經冗長都市計畫變更、工業區土地徵收等程序，工程總算在十月中旬決標，總經費一億一千餘萬元，近期將進場施工。

陳金麟說，海山西路鄰近工業區，工程核定經費包含周邊地下排水溝管線重新鋪設，每公尺造價經費較高，若含土地徵收經費二億四千餘萬元，總經費約三﹒六億，堪稱蘇澳鎮近年來，總經費最大公共工程之一。

預定明年底完工 改善壅塞

陳金麟強調，海山西路將等邊拓寬五米，規劃雙向四線車道，預定明年底完工後，可大幅紓解從國五下蘇澳交流道的車流狀況。