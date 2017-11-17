〈北部〉太魯閣族戀人公仔 向遊客傳幸福

2017-11-17

文化創意產業園區正式啟用

〔記者王峻祺／花蓮報導〕緊鄰台八線與東西橫貫公路紀念碑的太魯閣文化創意產業園區正式啟用，太魯閣族特有文化、工藝展陸續進駐文史館及展演區，命名為Rowbiq（蘿碧克）與Pisaw（彼韶）的傳統族人意象公仔也在昨早首度亮相，座落山腳祝福每對走進國家公園的戀人都能終成眷屬。

擅長織布的Rowbiq及狩獵的Pisaw公仔，是由花蓮縣秀林鄉公所歷經逾一年時間，向當地耆老請益口述故事打造而成，除敘述一段感人的愛情故事外，還分別呈現太魯閣族傳統生活編織、服飾特色、狩獵及文面、嫁娶等文化意涵。

口述愛情故事 呈現族人文化

百年前居住於沙卡礑部落的Rowbiq，在一次溪畔洗滌苧麻絲時，遭遇黑熊攻擊，剛好遇到住在隔壁部落的Pisaw搭救引開黑熊，二人當下雖一見鍾情，卻苦無機會留下聯繫方式，幾經周折後，才偶然在一次相親中巧遇彼此，由祖靈牽起這對戀人的好姻緣。

秀林鄉代理鄉長蔡瑞光說，太魯閣族是第十二個正名的台灣原住民族，期望透過太魯閣文創園區增加傳統工藝文化的能見度，並藉由文史或工藝策展空間，串聯太魯閣國家公園的地景生態，讓造訪遊客認識太魯閣族的傳統領域。

串聯國家公園 展示傳統工藝

他說，太魯閣文創園區緊鄰台八線與東西橫貫公路紀念碑，園區前身為舊台電官舍，公所整理荒廢閒置空間後，活化場域成為太魯閣族文史或工藝策展空間，目前已開設地織織作等手工藝培訓及家政班，並播映「太魯閣族抗日戰爭百年回顧紀錄片」，盼邀遊客在進入國家公園前，能夠走訪園區認識太魯閣族的族群特色及傳統美學。

秀林鄉公所表示，太魯閣族與泰雅族、賽德克族擁有共同起源，可區分為泰雅亞群與賽德克亞群兩大分支，其中太魯閣族分支來自賽德克亞群中的德路固群（Taroko），並從南投縣翻山越嶺，遷居到宜蘭南澳及花蓮一帶，成為獨立的族群，在二○○四年通過正名、二○一四年豎立「太魯閣族戰役紀念碑」，還原「太魯閣族抗日戰爭史」的歷史真相。