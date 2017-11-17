〈北部〉才宣布參選縣長 花縣議長賴進坤被國民黨停權

2017-11-17

賴：被放話 初選就黨紀處分

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕「堅持要選縣長，就黨紀處分」竟成真！花蓮縣議會議長賴進坤九月剛恢復國民黨籍，八日鬆口挑戰下屆花蓮縣長，昨天就遭到國民黨花蓮縣黨部決議停權二年，理由只因接獲「許多」黨員表達不滿；賴進坤無奈地說「沒想到遭人放話『要初選就黨紀處分』真的發生了！」

賴進坤指出，九月份國民黨中央考紀會剛恢復他的黨籍身分，十月還是合格的縣黨部主委參選人，十一月卻被停權，且無人告知，令他相當訝異！回想宣布將參加黨內縣長初選時，就有人放話，「如果要初選就要黨紀處分，不選就算了。」未料竟然成真，而且來得又急又快。

主委：賴恢復黨籍 黨員陳情不公

國民黨花蓮縣黨部昨召開考紀會，決議將賴進坤停權二年；縣黨部主委鄒永宏說，是因接獲許多黨員投訴、陳情，表達賴恢復黨籍之舉，有違對其他受處分人的公平性，要求黨部重新審議，考紀會昨特別針對去年花蓮市長補選，賴進坤所涉違紀案重新審議，十三名委員出席十一人，一致通過決定對賴停權二年，縣黨部將依程序送黨中央報備，依慣例報備即可，不需要報准；賴被停權後，理論上無法再參與黨內縣長初選。

停權二年 無法參與縣長初選

不願具名的國民黨資深黨員透露，鄒永宏近期展開縣長提名徵詢作業，議長賴進坤與立委徐榛蔚均表達參選意願，希望在十一月底前完成協調，萬一破局才會辦理初選，如今將停權，就是有意要斬斷賴的黨內初選之路。

國民黨人士透露，其實向縣黨部「陳情及抗議」的人，就是和縣長傅崐萁關係密切的民意代表，鄒永宏八日在拜會賴進坤時，已私下透露這層關係和因果，當時賴擔心會因此無法參選，因此提前利用定期大會記者會宣布參選「測水溫」，沒想到竟然成真。