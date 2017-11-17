〈北部〉竹市東門青年基地 年底營運

2017-11-17

〔記者王駿杰、蔡孟尚／綜合報導〕新竹市政府辦理「東門青年基地」攤位遴選及簽約，昨天宣布將有十名創業青年進駐東門市場，引進羅莉塔服飾、球體關節人形及藍染工藝等攤位，預計年底營運，讓東門市場再現風華！

市府產業發展處長吳甲天表示，「東門青年基地」希望引入青年創意能量，賦予老市場全新樣貌。產發處市場管理科長尤瑋鍾說，東門市場設立於一九○○年，位處舊城區中心，鄰近州廳、火車站，曾是台灣最大市場，一九七七年改建，成為全台首座集合市場，也是新竹市第一座有手扶梯的建物，繁榮一時，進駐許多舶來品商店，堪稱新竹的「西門町」，但隨著新興大賣場和超市林立與人潮轉移，逐漸沒落。

尤瑋鍾表示，市府去年十月與清大簽署合作意向書，把東門市場三樓打造為青年創業基地，並獲國際扶輪社提供部分資金，支持青年創業。

這次進駐的攤位涵蓋文創商品、藝術、設計、飲食，如金屬工藝、瓦楞紙工藝、藍染、園藝綠化、特色甜點、羅莉塔服裝及球體關節人形等，風格多元。

五峰公所原地重建 補助審查中

新竹縣五峰鄉公所則因年久失修、空間狹窄，被監察院列為沒有取得建照的非法建物予以糾正，縣議員趙一先昨天在議會質詢時，希望縣府協助向中央爭取原地重建。

縣府民政處長吳聲祺表示，五峰鄉公所已提報原地拆除重建計畫，經費預估一億二千萬元，由於鄉公所自有財源拮据，縣府已在九月三十日函報內政部，爭取中央補助，目前審查中。