〈北部〉竹市明年度總預算短差16億 議員憂舉債

2017-11-17

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市議員許文棟昨天在議會質詢指出，新竹市政府一○七年度總預算編列歲入一八八．二四億元、歲出二○四．三六億元，兩者短差達十六．一二億元，市府是否會採舉債方式弭平？

林智堅︰是否舉債 依執行情況考量

新竹市長林智堅表示，短差原因在於市府將過去十六年來虛列中央沒有文號的補助項目移除，讓預算編列正常化，減少浮編及虛列；是否舉債將依執行預算時的實收實支數與庫存現金餘額考量。以一○六年度總預算為例，歲入、歲出雖有七．四億元的短差，但到今年十月為止都還未舉債。

市府財政處財務管理科長黃湘鈴說，市長林智堅上任後，成功爭取中央補助經費超過七十億元投入建設，本月地價稅開徵，加上其他補助款與請款，合計會有三十億元入庫，將配合各項開源節流措施，嚴格控管公共債務金額。

市議員曾資程質詢時提出數據，指市長林智堅上任後市府負債減少，代表市府雖然做各項建設，仍有餘力還債。

但市議員蕭志潔抨擊市府辦活動濫用民脂民膏，今年四月兒藝節「風的運動場」，光指揮中心就燒了將近三百六十萬元，人民的血汗錢可以這樣亂花嗎？

新竹市文化局副局長李欣耀表示，「指揮中心」只是標案總稱，並非只有指揮中心的搭設，還包括所有後勤事項，如保全維護、設備設置、環境清潔與醫療站、流動廁所等。