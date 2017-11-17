〈北部〉遠雄醫療園區案將失效 苗縣輔導4醫院升級

2017-11-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣是全台三個尚無重度級急救醫院的縣市之一，且遠雄醫療園區計畫案將失效，縣長徐耀昌昨天表示︰「是上任近三年，心中的最痛！」已向中央爭取園區土地保留、尋求其他企業財團投資興建急重症醫療中心。另，縣府衛生局也著手輔導縣內四家中度級急救醫院，提升為重度級急救醫院，提供鄉親妥善的醫療照護品質。

徐耀昌︰爭取保留園區土地

徐耀昌昨天接受縣議員劉順松質詢有關後龍鎮遠雄醫療園區計畫案時，表示苗栗縣好不容易盼得苗栗子弟遠雄集團創辦人趙藤雄，願意投資興建急重症醫療園區，卻因台北市大巨蛋爭議，取消所有與政府合案，使得苗栗縣是全台三個尚無重度急救醫院的縣市之一，是「上任近三年，心中的最痛！」

徐耀昌表示，縣府已請國有財產署協助將園區土地予以保留，及尋求其他企業財團投資興建急重症醫療中心，並透過衛生局向衛福部爭取資源，提升縣內目前四家中度級急救醫療院所的重症醫療能力，衛福部已允諾，兩年內至少輔導一家升級重度級急救醫院。

衛生局表示，遠雄於今年四月提出終止計畫，醫療園區案可能在十二月十四日失效，將繼續努力向中央爭取維持該園區土地為醫療用地的原編定。衛生局也已於六日發文給衛福部苗栗醫院、大千綜合醫院、為恭醫院、李綜合醫院等四家中度級急救醫院，提報規劃，包括現況及人力、設備、經費的需求、執行時程及預期效益等，彙整後會送衛福部評估，輔導提升成為重度級急救醫院。

衛生局說，苗栗醫院、李綜合醫院目前已有醫學中心的資源支援，提升急重症醫療品質，也啟動「中苗醫療合作網絡計畫」，與鄰近縣市醫學中心，包括台中榮總、童綜合醫院及台中地區十五家醫院，優先收治轉診的縣民。