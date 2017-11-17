〈北部〉台九線光復大興至富源段拓寬 路燈遷移黑漆漆

2017-11-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台九線二五三K至二六○K花蓮縣光復鄉大興至富源段的拓寬工程，目前北上已經完工，南下車道仍在進行，惟因道路拓寬遷移路燈，導致多處路段夜間一盞燈都沒有，有些路燈雖安裝卻不亮，還有多處改道路段都是大彎道，照明不足逼得駕駛人只得開遠光燈！對此公路總局表示，將改善施工時間的照明設施。

部分駕駛人 一路開遠光燈

台九線花東公路第三期道路（後續）改善計畫，進行中的拓寬工程，包括去年三月動工的大興富源段拓寬（含大富橋新建工程）、以及二六○K至二六八K的富源瑞穗段。公路總局表示，目前施工路段做完北上車道，大富段並以施做分隔島，二個標案比預定工期分別超前十％、二％。

惟拓寬路段照明不佳，每天開車通勤壽豐、玉里來回的陳先生說，晚上下班回家開車到拓寬路段都有心理壓力，接近聚落的瑞北、富源、大富、大興的路燈比較集中，設置較多支燈，但距離聚落較遠的路段幾乎是一片漆黑，要開一段路才會碰到一支路燈桿，照明不夠。

他說，每天通勤路況算熟，也慢慢開，盡量不開遠光燈，但很多外地用路人因路況不熟，遠光燈一路開到底，常眼睛被遠光燈「閃瞎」。而且因為拓寬需要，施工單位會用護欄、排三角錐引導變更車道路線，但因光線不夠，有好幾次看到三角錐被車撞壞。

公路總局：加裝LED標示

公路總局表示，施工基本上保留原有路燈，但因拓寬而暫時移地，沒有路燈的路段為加強夜間安全，道路如有改道情形，護欄均有設置LED燈條、暴閃燈及反光裝置指示路況；針對民眾反應光線不足，將要求廠商在施工區域前加裝LED標示牌，也提醒用路人減速慢行，預計今天可裝設完成。