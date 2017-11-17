〈北部〉大樓建商非假日開睦鄰會議 惹怨

2017-11-17

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市大學段五二○地號商業大樓新建工程案，因環評委員會要求，開發單位豐邑建設昨天下午在東興里集會所召開睦鄰會議；有居民抱怨選在非假日開會沒有誠意，上班族被迫請假參加。

豐邑建設副理黃芳惠昨在會中坦言確有疏忽，她說，此案環評程序從去年進行至今已有延宕，因時間緊迫，又為配合建築師、技師、律師等顧問團隊和第三公正單位可出席的時間，加上會議須提前公告十天，因此協調出昨天下午開會並依規定公告周知。她強調公司很有誠意，歡迎民眾提出意見。

縣府環保局表示，此建案歷經三次環評委員會專家小組審查，十月二日第三次會議結論，責令開發單位落實安全監測及睦鄰溝通，預計十二月十一日召開環評審查大會。

環保局接獲投訴，指當地住戶大多是在科技產業上班的青壯人口，開發單位未事先與里長及鄰近各大樓管委會溝通時段與場地，即逕自發函通知，許多居民須請假才能出席。昨天會議中也有居民提出相同抱怨。

此商業大樓新建工程案基地位在喜來登飯店北側，原本規劃做商場，後來變更設計為三十五層樓高的商場、住宅、辦公室混合大樓。由於豐邑建設兩年前在另一處工地發生坍塌意外，此案周邊住戶十分關心工程品質。

黃芳惠說，對於居民提出鄰房現況鑑定的訴求，公司將依法在基地的一定範圍內協助鄰房鑑定。至於有居民建議採連續壁工法，豐邑團隊現場表示將採更安全的逆打工法。