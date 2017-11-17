〈北部〉竹北遠百商場開工延宕 將罰120萬

2017-11-17

6月22日開工後工程停擺

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣首座百貨商場—竹北停八停車場ＢＯＴ案，六月二十二日熱鬧開工後，卻遲未動工，引起民眾揣測；縣府表示，因業者審查作業延宕，未依約完成開工程序，將處罰一百二十萬元。經縣府要求改正缺失後，已在本月六日完成申報開工程序，預計二十日左右開始降挖工程。

竹縣府︰本月20日開始降挖

縣府國際產業發展處處長陳偉志表示，縣府在一○四年七月八日，與遠百竹北新世紀購物中心公司（簡稱遠百公司）簽約，依契約內容，業者須在兩年內即今年七月七日前動工；由於業者遲至十月底才通過勞動部的「危險性工作場所」審查會議，加上申報開工文件未完備，本月六日才完成開工申報作業。

陳偉志說，遠百公司委託的遠揚營造已在本月七日進場，進行整地及混凝土鋪面施工，預計下週從光明六路東一段側展開降挖工程。預計一○八年十月三十一日前完成結構體，一○九年七月一日前取得使用執照。

陳偉志說，針對遠百公司未依約完成開工程序的缺失，該處在八月三十一日函文遠百公司，將按日連續處兩萬元罰款，直到完成改正缺失，並再訂改正期限至十月二十日；目前正在簽核處分書，原則上自八月二十二日起至十月二十日，合計將處一百二十萬元罰款。

縣議員邱靖雅表示，接獲許多民眾關切遠百工程的公開資訊網站，經詢問，廠商已在建置中，預計十一月底完成，內容包含環境監測數據、重要路口即時影像監控、工程進度照片等。未來靠十興國小側的工程，廠商也承諾僅利用假日打樁。

縣府表示，位在光明六路東一段與莊敬北路口的竹北停八停車場ＢＯＴ案，佔地約二．三公頃，將興建一棟地上十層、地下四層複合式商場，包含公有停車場、百貨、超市、餐飲與休閒等，造型融入客家山城圓樓意象；一樓並規劃一百五十坪獨立進出的公益空間，供里民使用。