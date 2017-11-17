〈北部〉中壢污水道開工 推進工法施作

2017-11-17

〔記者李容萍／中壢報導〕總計六百二十一億元、被市府稱為近年最大規模民間投資公共建設案的「中壢污水下水道ＢＯＴ案」，昨天舉行開工典禮，工程面積約六○一七公頃，預計十九年分階段、分區域施作，並以推進工法取代傳統明挖工法，完工後可服務南桃園一百二十個里、造福超過六十萬人。

市長鄭文燦昨出席開工典禮表示，此計畫集污範圍包括中壢及內壢交流道附近特定區、中壢平鎮都市計畫區、中壢龍岡都市計畫區及高鐵桃園車站特定區等，預計興建長二百四十六公里的污水下水道管網系統，及一座每日污水處理量達十五萬六千八百噸的水資源回收中心，此ＢＯＴ案建設經費一百五十四億元，用地交付後特許營運卅五年的污水處理總經費四百六十七億元。

目標全市8年完成60％接管率

鄭文燦指出，污水下水道、雨水下水道是城市的基本建設，桃園市規劃十二個污水下水道系統，有八個系統在施工中。升格前，桃園污水下水道接管率不到六％，是六都中最低，在各縣市排名倒數第三，截至今年十月，接管率已近十二％，目標是八年內完成六十％的接管率。

此外，市府正辦理水資源回收中心增設再生水處理廠的可行性評估及先期計畫，總經費約卅億元，鄭文燦當場向內政部政務次長花敬群爭取補助，花敬群肯定桃園的起步雖慢，發展速度可能是六都中最快。

水務局局長劉振宇則說，市府與之前中壢污水下水道ＢＯＴ案特許廠商台灣地網公司的地上權塗銷訴訟案，一審市府勝訴，目前進入二審程序，十二月十九日將開準備庭，預計最晚二○一九年底三審定讞，市府有信心贏得官司。