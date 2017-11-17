〈中部〉日南長照據點 獲前瞻補助興建

2017-11-17

〔記者歐素美／台中報導〕大甲區日南社區暨長照服務活動中心興建案，日前獲得中央前瞻基礎建設計畫支持補助一千九百五十八萬九千元，市府將追加預算自籌四百九十五萬元，預計一○八年底完工，將成為全市第一個整合性社區照護中心！市長林佳龍昨視察強調，未來將結合關懷據點、長青學院等，並導入長照照護服務員，讓社區長輩可以獲得最好的照顧，期盼成為台灣示範點。

全市首座整合性社照中心 後年底完工

林佳龍表示，日南社區暨長照服務活動中心是蔡英文總統推動長照2.0ABC的Ｂ級，屬於小規模、多機能的整合式長照及社區服務中心，過去很多人誤以為日南地區是在苗栗縣，為縮短城鄉差距，市府爭取前瞻基礎建設及大台中山手線串聯大甲、后里，並推動路平、燈亮、水溝通、自來水延管等政策，投入相當多資源，希望每位市民都能享有直轄市民的照顧與福利。

立法院副院長蔡其昌表示，縣市合併後，大甲日南地區相較偏遠，林市長致力縮短城鄉差距，照顧市民，日南社區暨長照服務活動中心這項計畫，讓長輩晚年能有更好的生活與照顧。

社會局表示，大甲區是台中第一個推動長照ABC的行政區域，去年十二月試辦後，服務成效良好，透過區域內ABC級單位的協力結盟，主動發掘社區中有長照需求的民眾，已使長照服務人數明顯成長，申請人數較去年同期成長百分之一百四十。