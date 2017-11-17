〈中部〉廢棄藥品回收 半年僅250公斤

2017-11-17

〔記者黃鐘山、蔡淑媛／台中報導〕根據統計，台灣每年廢棄藥品高達一百九十三噸，堆起來相當於五棟台北一○一的高度，但台中市登記藥局有一千多家，設置廢棄藥品檢收站只有一百家，而且今年四至九月廢棄藥品回收量，只有二百五十多公斤，市議員張雅旻等人昨天說，服務能量不足，應儘速增加檢收站，並研擬相關辦法規範，減少健保資源浪費，降低對環境、河川甚至食物鏈的危害，衛生局說會積極與藥師公會協調。

全市千餘家藥局 僅100家設檢收站

市議員張雅旻、邱素貞、李天生說，台灣全年被丟掉的藥品至少一百九十三噸，約五棟台北一○一大樓，以一般膠囊計算，至少超過五億顆，排起來可環島近八圈。反觀台中市今年四至九月廢棄藥品回收量，卻只有二百五十多公斤，這還只是針對一般廢棄藥品回收，並未包含癌症藥物、麻醉劑、胰島素注射劑等醫療廢棄物。

亂丟污染環境 議員促增加檢收站

另議員引述調查，國內民眾對於廢棄藥品處理，有二成二堆置家中，一成六沖入馬桶或丟到垃圾桶。藥物直接丟到馬桶沖掉，會進入污水下水道系統，排放至河川，進而影響河川生態。除應加強民眾用藥知識，以目前全市登記藥局有一千多家，僅一百家加入廢棄藥品檢收站，數量明顯不足，分布也不夠普及，衛生所應率先加入，產生示範作用。

台中市藥師公會發言人陳振聲指出，國人習慣將藥物丟進馬桶或水槽，容易造成水的二次污染，且水中藥物污染生物，人類又再吃下肚，長期累積恐危害肝腎；如果隨意丟到垃圾桶，藥物粉末飛散經人體黏膜吸收，也會影響健康。另外像生物製劑或抗癌藥物毒性強，丟進水中的話，有些有環境荷爾蒙會嚴重污染環境。

衛生局教分類處理 籲就近回收

衛生局說，全市六十九家醫院、各行政區也都有社區藥局，提供民眾就近做廢棄藥品回收，或帶到檢收站處理，但檢收站目前只回收一般藥品。一般藥品可混合茶葉、咖啡渣或用過的擦手紙，並加水一起放入夾鏈袋密封處理，就可隨一般垃圾清除，乾淨的藥袋和藥水罐則依垃圾分類回收，由垃圾車處理，或帶到檢收站處理；特殊藥品應送回原開立診所或醫院，依醫療廢棄物處理。

衛生局長呂宗學表示，廢棄藥物處理需要從源頭做起，市府會積極跟藥師公會協調宣導，呼籲醫師可從衛福部健保署架設的「健保雲端藥歷系統」，查閱病患用藥情況，避免民眾因跨院所就醫而重複領藥。