〈中部〉網路社群2版主 挑戰明年選戰

2017-11-17

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕繼「我是中壢人」版主王浩宇當選桃園市議員之後，明年的地方選戰，也傳出有FB社團版主投入。彰化縣秀水鄉最大的網路社群「愛秀水說秀水」版主黃明昌，宣布投入選戰，爭取國民黨提名，參選秀水鄉長選舉，而彰化縣埔心鄉的「埔心人大小事」版主康國義，也宣布將以無黨籍身分，投入彰化縣議員選舉。

黃明昌與妻子在秀水經營幼兒園，長期參與地方社團事務，「因為看不下去了」，決定以政治素人的身分來投入鄉長選舉。他表示，當初經營臉書社群，只是提供網路讓鄉親交流，當時完全沒有想到要從政，但是隨著鄉親在網路會提出意見，希望秀水要進步，而前秀水鄉主席李元在鼓勵他，希望他能以中生代力量來選舉。

政治素人康國義在七年前返回彰化埔心，並成立臉書社團「埔心人大小事」，版上若有民眾反應公共問題，他總是第一個衝到現場勘查，並幫民眾寫公文陳情機關解決，或是騎著腳踏車，忍著惡臭騎上數公里，就為了找出污染水溝的源頭。

原為服務鄉民成立臉書社團，但康國義看到民眾對公共議題的期待與無奈，發現善良鄉民常常因為不想惹麻煩就「算了」，而地方民代還會因為不同派系、黨派拒於門外，為了打破這樣的惡習，他決定參選，藉此喚起公民對環境維護的意識。