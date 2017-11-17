〈中部〉中台灣農博入口旁 垃圾殺風景

2017-11-17

〔記者陳冠備／溪州報導〕中台灣農業博覽會暨國際盆栽雅石展近日在溪州公園舉辦，每日都吸引不少民眾前往觀賞，不過卻有不明人士把整車廢棄的保麗龍垃圾傾倒在會場入口旁甘蔗園，令遊園遊客「傻眼」，也有遊客嘲諷說，參觀農博就是要看農村最真實的一面。

疑布展後廢材 環局追查

中台灣農博今年移師彰化溪州公園舉辦，本月四日開幕以來，至今已吸引近五十萬人次前往參觀，為了解決停車位不足問題，主辦單位在會場外準備停車場，遊客再沿著中央路步行入場，不過近日卻有民眾在入口處旁的台糖甘蔗園發現，被丟棄大量的保麗龍垃圾，向縣議員李俊諭陳情；李俊諭昨日會同環保局等人員前往會勘，質疑有可能是會場包商布置時留下的廢料，數量約有一台小貨車。

來自台北的陳姓遊客說，跟家人來參觀中台灣農博也來欣賞盆栽展，從停車場走過來，沿路翠綠甘蔗田中卻出現這一堆垃圾，覺得很殺風景；彰化李小姐表示，鄉下就是這樣，田地常有人亂倒垃圾，燒垃圾，不過丟棄這麼多保麗龍是有點離譜，而且門口都有工作人員，怎會沒人發現。

彰化縣環保局廢棄物管理科科長王素梅說，辨識現場丟棄的保麗龍，不排除是農博會場內的大型展館布置後的廢材，目前已有人員進場逐一比對，若發現是包商所為，將依違反廢棄物清理法開罰一二○○元至六○○○元。