〈中部〉台大、布農共榮 設石板屋遺址解說牌

2017-11-17

〔記者謝介裕／信義報導〕台大實驗林管理處十六日在布農大本營南投縣信義鄉舉辦「共榮計畫之點亮原民部落」活動，為布農伍氏家族石板屋遺址解說牌揭牌，不但克服布農族沒有自己文字的瓶頸，也將成為部落與外界聯繫的最佳平台及亮點。

活動昨上午在東埔部落登場，信義鄉長史強也到場，並在布農獵人鳴槍祭告上蒼、祖靈後，舉行伍氏家族石板屋遺址解說牌揭牌儀式。活動中，也安排布農風味餐，包括月桃飯、山豬肉、白斬雞、高山高麗菜等佳餚，在美食愉悅氣氛中，不但讓台大與布農民眾「共榮計畫」合作案，往前跨出一大步，更蘊涵族群融合意義。

台大實驗林管處長蔡明哲、台大農學院長盧虎生等人表示，基於促進信義鄉原住民族地區經濟發展、傳統文化保存與資源共享共管等多種層面考量，一○四年起便與公所、布農民眾合作推動共榮計畫，其中布農民眾成立「巡護隊」，協助守護台大管轄的山林及步道後，盜伐案件明顯減少。

有助於了解人文歷史文化

蔡明哲說，布農族因無自己文字，以「口述故事」方法代代相傳，昨在東埔沙里仙溪上游的伍氏家族遺址地設立大型解說牌後，將有助其族人及外來遊客了解伍氏家族遷徙史與布農人文歷史文化，也購買木料委託布農耆老手工製作木杵、杵臼，致贈新鄉國小學童與望鄉、羅娜社區民眾，共同為布農傳統杵音文化傳承盡分心力。

此外，透過「原民木工技藝研習課程」培育的十三位種子教師，都取得丙級家具木工技術士證照，屆時，不但可創作屬於布農特色的木工作品，連帶木杵、杵臼等傳統木器具，因傳承出現嚴重斷層，導致技藝有消失之虞的問題，也可一併獲得解決，進而為地方觀光及產業發展注入新活力。