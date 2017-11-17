〈中部〉湖山水庫保護區 阿里山居民反對劃入

2017-11-17

〔記者曾迺強／阿里山報導〕雲林縣斗六市的湖山水庫水質水量保護區橫跨雲林、嘉義、南投三縣，其中，嘉縣阿里山、梅山、竹崎等三鄉占總劃設面積範圍七十三．八五％，經濟部水利署中區水資源局預定明年底前公告納入保護區，因當地居民反彈，昨天首度在阿里山鄉公所召開說明會，鄉親以限制地方發展為由，全力反對，說明會未達成共識。

會限制地方發展 全力反對

主持會議的水利署中區水資源局經管課長董士龍表示，嘉縣納入保護區的三鄉是山坡地，現行「水土保持法」、「畜牧法」對作物栽種、畜牧等行為有嚴格規定，劃入保護區後，對現況影響不大，硬體建設若通過環境影響評估，也能依規定施作。水利署與嘉義縣府合作爭取，已獲得前瞻基礎建設補助第一期三千萬元經費，在明年底公告前於保護區範圍設置污水處理等設施。

嘉義縣議員石信忠質疑，納入保護區對種植作物、畜牧等行為有嚴格規定，不僅侵害鄉親傳統生活領域、影響耕作收益，更因嚴格的水土保持開發規定，恐影響阿里山國家風景區管理處預定把來吉村工藝館改建為旅客服務中心的進度；阿里山鄉十字村長許瑞文、豐山村長陳建富也表達反對納入保護區的立場。

董士龍回應，納入保護區的鄉鎮有水源保育回饋費，以阿里山鄉為例，被納入保護區面積一○六平方公里，估算每年回饋金六百六十餘萬元，鄉公所未來提報計畫經水質水量保護區專戶運用小組審查通過，可使用在生態觀光設施、居民獎助學金、健保等。

經濟部去年底將南投縣竹山鎮、雲林縣斗六市與古坑鄉、嘉義縣阿里山等三鄉共二百六十一．五三平方公里納入湖山水庫水質水量保護區，確保水源水質，今年元月底公告南投、雲林部分，嘉縣部分則因地方反彈，持續溝通。