〈中部〉明年4月進印度、埃及蒜頭 雲議會要求把關

2017-11-17

〔記者林國賢、吳欣恬／綜合報導〕看好明年蒜頭價格，外傳有盤商與中央民代運作明年四月進口印度、埃及蒜頭，雲林縣議會昨要求縣府留意進口蒜動態，必要時強力要求農委會禁止在國產蒜頭產期進口蒜頭，保護農民。

逢本土蒜頭產季 憂蒜農血本無歸

議員黃文祥指出，中央政府將雲林一半以上農地劃為第一類農田，又將養殖區劃入種電範圍，現在又傳出明年國產蒜頭盛產期要進口印度、埃及蒜頭，打壓國產蒜頭，縣府必須硬起來，別讓蒜農血本無歸。

要求農業處嚴控蒜價與數量

黃文祥及蔡東富指出，國產蒜頭每分地耕作成本要四萬五千元以上，雖然品質比進口蒜頭好，但價格無法和其他國家競爭，而雲林蒜頭產量佔全國八成，農業處一定要嚴密監控蒜價、產量與進口數量，要求農委會不得任意進口蒜頭。

農業處：進口若超額會課關稅

農業處長林慧如表示，政府在WTO（世界貿易組織）架構下有一定數額須進口蒜頭，並搭配調節國內蒜頭供需，若超出配額，每公斤會課廿二至三十七元關稅，來保護國產蒜頭。

副議長蘇俊豪指出，台灣每年約需五萬噸蒜頭，去年進口量約二萬多公噸，約佔一半，今年耕作面積換算約可收成四萬多噸，若政府未考量國產蒜頭產量，任意開放，絕對會影響國產蒜頭供需與價格，預估明年大蒜價格每公斤會超過八十元，現在關稅最高也才三十七元，還是有利可圖，政府不能等閒視之。

必要時會請農委會暫緩進口

林慧如強調，目前並未接獲明年四月進口大蒜的相關資訊，農業處會密切關注相關資訊，必要時會向農委會要求暫緩進口蒜頭，保護農民。

農委會：無法限制盤商何時才能進口

農委會防檢局指出，去年十一月已開放埃及和印度蒜頭進口，到今年八月底分別已有二五六二噸和一八○一噸進口，至於盤商要何時進口蒜頭，農委會無法干涉與限制。

農糧署副署長蘇茂祥表示，現在國內蒜頭才剛種下，難以估計明年收成情況，進口商也不會現在就談明年進口量，而且農委會也無法限制盤商何時才能進口。不過，國產蒜頭辛味重，國人較喜歡，若國產蒜頭豐收，進口商根本無利可圖。