〈中部〉緊急救護件數攀升 議員促EMT升級

2017-11-17

〔記者黃鐘山／台中報導〕消防局一年的緊急救護約十三萬件，市議員張芬郁昨天說，台中市消防人力配置比率居六都之末，明年緊急救護技術員（EMT）預算也縮水，為今之計應儘速提升救護義消的專業能力。消防局回應，近兩年有廿七名義消完成EMT-2訓練。

張芬郁說，台中緊急救護案件每年平均近十三萬件，但消防人力配置比率卻居六都之末。消防分隊平均每日在隊人數僅約七人，要分配到眾多勤務上，還要負擔一路攀升的救護件數，但人力增補一時半刻無法解決，因此消防業務多仰賴義消、替代役等協勤。

張芬郁表示，以救護任務而言，基本上持有EMT-2以上資格的消防員擔任救護車駕駛，輪班配置的救護義消大多僅具EMT-1資格，卻要在後方擔負救命的重責大任，影響病患到院前的醫療處置，市府應儘速規劃義消EMT升級，將救護品質向上提升。

張芬郁強調，消防局因應明年台中世界花博，今年編列五百七十七萬餘元EMT預算，相較前兩年皆多了四百萬餘元，然而明年預算卻只剩三百五十多萬，她認為，EMT訓練對緊急救護有相當助益，希望給救護人員好的環境。

消防局長蕭煥章說，執行病患到院前緊急救護工作，並提升義消救護技能，去年和今年各辦理三梯次中級緊急救護技術員（EMT-2）訓練，開放義消人員報名參加，共有廿七名義消人員參訓，均順利完成訓練。