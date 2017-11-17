〈中部〉埔里擬蓋殯儀館 民眾陳情疑規避環評

2017-11-17

公所否認規避 投縣府︰現勘審查 尚未核准

〔記者張協昇、陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮公所計劃在蜈蚣里第七公墓興建殯儀館，並價購周邊土地擴大範圍，因鄰近鯉魚潭風景區，引發里民強烈抗爭，數十位里民昨赴議會陳情，質疑該興建案購地價格太高，疑圖利他人，且有規避環評、黑箱作業嫌疑，要求縣府中止計畫執行。縣府民政處長吳燕玲表示，該興辦計畫須經縣府相關單位實質審查核准才能執行，目前仍在現勘審查階段，尚未核准通過。

副議長潘一平指出，該興建案若有技巧性規避環境影響評估等情事，將要求縣府退件，一旦未經縣府核准，就算公所自籌財源發包，殯儀館也無法興建。

縣長林明溱及議員林芳伃、吳國昌指出，蓋殯儀館有其需要性，但殯儀館因係重大鄰避公共設施，地方政府興建殯儀館應尋找適當地點，多找幾塊地加強與民眾溝通協調後，再來決定用地。

蜈蚣里張姓里民指出，埔里鎮公所計畫蓋殯儀館的用地，鄰地已有兩座納骨塔，都屬於山坡地保育區及殯葬用地，應係殯葬用地連續開發的同一基地，令人質疑公所技巧性將原有兩座納骨塔土地排除，致連連續開發面積少於一公頃，規避環評。

對此，埔里鎮公所工務課長邱帥倫表示，殯儀館興建的基地在鯉魚潭段三四二之二號，當初寫興辦計畫時就不曾分割過，不知何來規避環評？至於購買的私有地是為了做停車場和未來擴增需要用的土地，委由鑑價公司鑑價，購買土地的價格比鄰近的十字園納骨塔購買的土地價格還低。

邱帥倫指出，而本月廿三日開標後，在代表會未通過預算前，得標廠商都在保留決標階段，不會執行。