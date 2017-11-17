〈中部〉國民黨批政見跳票 魏明谷︰兌現的視而不見

2017-11-17

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會國民黨黨團昨天召開記者會，十多位議員手拿看板，痛斥民進黨籍縣長魏明谷政見跳票，但魏明谷隨即反擊，並強調對方只挑還沒有做到的政見來做文章，對於已兌現的政見卻視而不見。

縣議會國民黨黨團昨天舉辦「白賊縣長，政見跳票」記者會，議員手拿著看板，包括「太陽能發電，CP值低的可憐，也要做？！」、「號稱全國最大筍的露營區在哪裡？」、「再騙！六十五歲以上縣民健保免費？」、「結婚禮金一萬元免談！」，反諷縣長魏明谷說一套、做半套，競選政見跳票。

對此，魏明谷表示，老人全口假牙補助、搭車長青幸福卡、六十五歲到六十九歲中低收入戶健保免費，還有四歲到五歲幼童每年補助一萬元就學費用等政見，目前已經實施，而重陽敬老禮金也提高，縣府做了很多，不該被抹煞。

彰縣府︰考慮財政 無法一次到位

社會處長黃淑娟表示，社福動用經費高，考慮財政健全性，無法一次到位；財政處長王乾勇指出，到今年十月底止，縣庫一年以上長債餘額一五四億元、一年以下短債餘額一○一億元，縣民平均每人負擔債務二萬元，台北市人平均負債四．三三萬元，彰化縣不到一半，在不拉高負債比的狀況下，歲入增加歲出才能提高，縣庫歲入無法增加癓結點之一，就是統籌分配款太少。

在議會質詢時，藍營議員拿看板並戳破汽球，暗諷政見跳票，但民進黨團總召尤瑞春說，不太可能每條政見都能在任期之內全部實現，只要部分政見無法兌現，給人冠上「白賊縣長」的封號，此一要求未免太嚴格。

國民黨團書記長曾世勇說，縣民最關心的老人重陽敬老津貼，未足額編入預算，縣府對外卻都說因為議員杯葛政見才跳票，事實並非如此，藍營不替縣府背黑鍋，要求縣府編足社福預算，沒編足就是跳票，是不是就是「白賊縣長」呢？

國民黨團副書長劉淑芳以台語諺語嘲諷政見跳票，她說，「講得滿畚箕、做得半湯匙」，開出政見無法兌現，把責任推給在野黨，很不厚道，議員監督縣政是職責所在，不要每次都說是在野黨杯預算，甚至是朝小野大，議會希望縣府開源，只要對彰化縣民有利，在野黨一定全力支持。