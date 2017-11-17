〈中部〉濁水溪揚塵治理 明年經費加倍

2017-11-17

〔記者林國賢／雲林報導〕整治濁水溪揚塵，水利署答應明年經費倍增到六千萬，河道砂石疏浚量提高到六十萬立方米，並提早施作，減少揚塵危害；多位議員要求錢一定要花在刀口上，不要只做表面宣傳功夫。

水利署允經費倍增到六千萬

今年濁水溪揚塵特別嚴重，沿線西螺、崙背、二崙與麥寮等鄉鎮居民「吃飯拌砂」，生活品質嚴重受損影響，怨聲載道。

雲林縣長李進勇十四日到濁水溪河床實勘，昨天北上水利署商談治理方式；他說，明年除治理經費從三千萬增加到六千萬外，且四月就會提前發包並展開各項防治措施。

李進勇：擴大灘地植栽範圍

李進勇說，防治作為將採「因地制宜」與「因時制宜」原則，包括加強灘地植栽、河岸植樹及村落綠地防風來等綠覆蓋，並擴大灘地種植許可範圍，提早讓民眾進場。

水覆蓋部分將分段分區臨時圍堰截流蓄水、低灘地開挖水道濕潤灘地土沙，將原施作面積二百公頃提高至四百公頃。

結合氣象 提高攔河堰排水量

李進勇指出，除水利署疏浚河道廿萬立方米外，雲縣府配合加碼廿萬立方米疏浚工程，並協調彰化縣政府也疏浚廿萬立方米。另外縣府也會結合氣象局預警報，及時由集集攔河堰提高原每秒六立方米的排水量，採增加放水量的預防性水覆蓋，降低揚塵。

議員林建鴻、蕭澤梧表示，六千萬經費對於揚塵治理只是杯水車薪，實在難以發揮治本效果，希望政府把錢花在刀口上，不要只做表面宣導或是末端灑水等措施，否則只是白浪費錢。