〈中部〉嘉縣府編百萬赴俄考察 議員喊刪

2017-11-17

環境差異大 藍議員質疑浪費錢

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉縣議會昨審查縣府明年度總預算，藍營議員質疑，民政處新增一百萬元國外旅費到俄羅斯、波蘭、波羅的海三小國考察如何發展村里特色，「嘉縣環境跟歐洲差異大，如何參考做為村里發展？」有浪費公帑之嫌，要求刪除，但泛綠議員認為，出國考察合理，最後討論通過進入二讀會，附帶決議明年各局處官員出國考察後，要赴議會報告。

綠議員要求返國須赴議會報告

民政處長陳宏基說明，水上鄉正發展客家旅遊，阿里山鄉有原住民旅遊，俄羅斯森林覆蓋率四十％，波羅的海三小國面積小，適合考察作為發展嘉縣輕旅行參考，強調出國考察目的是學習發展村里特色、環境改造及社區營造。

藍營議員詹琬蓁質疑，明年是縣長張花冠最後一年任期 ，「出國考察是縣府團隊畢業旅行？」陳宏基回應，此預算並非縣長、副縣長等人的出國經費，也不是畢業旅行。

經討論後 該預算通過進入二讀

藍營議員王啓澧、林于玲也說，縣府頻喊財政困難，不反對出國學習，但應該節省，要求出國預算至少砍一半五十萬元；泛綠議員何子凡、姜梅紅、詹金繪、蔡鼎三則支持通過該預算，要求官員返國後，須向議會報告。

民政處鄉鎮自治行政業務費今年預算為八十七萬三千元，明年增加為三百一十五萬五千元，增列兩百二十八萬兩千元，其中，出國考察費用從五十萬元增加到一百五十萬元。經聯席審查會討論後過關，附帶條件是明年各局處官員出國考察後到議會報告。

此外，詹琬蓁認為，縣府補助鄉鎮市農會、民間團體活動相關經費預算，今年八百萬元，明年增至一千六百萬元，增幅過大；經討論後雖通過，但附帶決議相關活動辦理時，須到議會說明，經審查後才能動支經費使用。