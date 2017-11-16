〈南部〉市府辦運動會放煙火 挨批製造空污

2017-11-16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府本月十二日在永華田徑場舉辦第七屆全市聯合運動大會，開幕聖火儀式施放特效煙火，結果傷到民眾，還製造空污，議員林美燕批評市府竟帶頭違法製造空污，還造成民眾嚴重受傷，非常不當。

南市環保局表示，如果燃燒產生明顯的粒狀污染物散布於空氣中，經稽查屬實，可依違反空污法第三十一條處分，處五千元以上、十萬元以下罰鍰，環保局將取證判斷是否違規。

市府︰民眾受傷 保險可理賠

市府法制處表示，民眾受傷，保險部分可以理賠，不足部分政府要負責，也可申請國賠。

議員林美燕昨召開記者會，針對十二日（週日）舉行的運動會傷到民眾及製造空污，邀請台南市幼托工會、體育處、法制處、勞工局及環保局等單位到場說明。

林美燕批評表示，當天有約六千人參加，會場點燃聖火儀式施放特效煙火，進入會場前，遠遠就看到煙霧瀰漫，還嚇了一跳，怎麼會這樣？政府不是在宣導空污防制嗎？竟然帶頭違法。而且當天煙火「流彈」傷人，一名參與運動會的保母右手掌被砸，造成韌帶組織破損、骨頭移位，因嚴重受傷而無法工作，政府要如何理賠？

幼托工會理事長葛修倫說，當天在現場，空氣很不好、很嗆鼻，看到有民眾受傷、尖叫，還有人流血，一名小女孩的頭，被打到腫起來，而工會李姓會員傷得比較嚴重，短時間也無法工作。

體育處表示，煙火施放是委外由廠商安裝施放，會檢討未來聖火點燃儀式的方式。當天有三位民眾到醫護站就醫，其中幼托工會李姓保母，被掉下來的煙火「物件」砸到虎口，受傷較嚴重。