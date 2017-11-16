〈南部〉新節電運動 目標3年後少1％

2017-11-16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市配合行政院推動新節電運動，經發局研擬行動方案，將向中央提報五．五億元計畫，昨於市政會議報告，有信心在三年後達成節電七千萬度（一○九年較一○五年節電一％）的目標。代理市長李孟諺表示，南市近幾年新興企業進駐，半導體產業又將增加，經濟發展與節電率如何兩全其美，是很大的挑戰。

南市一○五年用電量兩百六十四億七千三百萬度，為六都最少，一○五年節電率則在六都排名第二。行政院今年七月核定經濟部所提新節電運動方案，其中縣市共推住商節電方案，預計明年開始實施，該計畫經費已匡列七十五億餘元，主要是推動節電基礎工作、設備汰換，以及因地制宜計畫三大部分，成為各縣市爭取大餅，南市則研擬提報五．五億元的計畫，尚待中央審核。

經發局表示，這次中央節電計畫有大筆經費，主要是設備汰換以利提高用電效能，減省耗電，南市規劃投入約三．九億元，汰換機關學校、營業場所、停車場等場域的老舊無風管冷氣及耗電燈具，預估將汰換兩萬台無風管冷氣、二十萬具辦公照明燈具，以及五萬盞停車場照明設備。

面對各縣市「搶錢競爭」，如何爭取中央青睞？經發局表示，南市提報方案特色包括綠屋頂節能降溫改造補助、「節電大聯盟」能源管理大數據管理平台，進行用電資料盤點更新，掌握全市耗能重點，以利加強稽查與輔導改造。