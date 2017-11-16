〈南部〉椪柑農罹癌送暖 捐家扶百箱義賣

2017-11-16

〔記者王涵平／新營報導〕六十一歲伍國賢家中三代種植椪柑，雖罹癌仍樂觀面對人生，用心種出好品質的椪柑，獲悉家扶募集冬暖活動經費有困難，立刻捐出百箱嚴選青皮椪柑義賣，分享酸甜好滋味，邀大家一起送暖。

從小務農 能說出每棵果樹樹齡

家住東山區的伍國賢，從小跟著家人務農，種植面積三甲多的椪柑，對於自家椪柑品質相當有自信，甚至還能說出每棵果樹的樹齡。他表示，今年受天氣影響，橘子產期約比往年慢半個月左右，現在正是吃椪柑的最佳時節，而關子嶺南寮的椪柑，因地形氣溫適宜，種出的椪柑不僅多汁且酸甜，即使不敢吃酸的朋友也大讚口感很好。

家扶冬暖經費籌募陷困境

曾擔任山區學校家長會長的伍國賢，深知偏區弱勢家庭的困難，多年來認同家扶推動的扶幼工作，因此一聽到北台南家扶中心冬暖經費籌募碰到困境後，主動捐贈一百箱椪柑提供義賣，也呼籲社會大眾踴躍認捐家扶推動的冬暖物資福袋。

北台南家扶主任莊淑惠表示，今年冬暖活動有受助的一千一百戶參加，預計十二月三日於新營體育場公園辦理「甘苦與共‧希望無窮—家扶歲末創意市集」活動，今年首度以「甘苦生活福袋」取代，福袋內含各項民生用品如洗衣粉、洗髮精、牙膏、食品罐頭等，每袋價值約五百元，目前僅籌得三百九十四份，尚短缺七百零六份，期盼各界「集小錢傳大愛」，共同關心社會弱勢。