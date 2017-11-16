〈南部〉烏山頭水庫招租太陽能發電 環團憂影響水質

2017-11-16

已流標兩次 第三次招租今截止

〔記者楊金城／官田報導〕嘉南農田水利會推動水庫、埤塘發展水域型浮動式太陽光電系統，已出租四個水庫、埤塘水域，烏山頭水庫水域也要招租，但前兩次都流標，第三次招租今天截止，昨天仍無綠能廠商投標。

烏山頭水庫除供應農業用水，也供應民生用水，有環團人士擔心烏山頭水庫設置水域型浮動式太陽光電系統，因光電板遮蔽水面，長期下來恐會影響水質安全，需要專業研究後審慎考慮。

水利會︰覆蓋率不到一％ 不致影響水質

嘉南農田水利會總幹事邱清義表示，烏山頭水庫水域面積九百多公頃，計畫出租的水域未達十公頃，覆蓋率占水域不到一％，應不致影響水庫水質。

水利會財務組企劃股股長蔡宗勳說，烏山頭水庫計畫出租南側官田區水域，招租的建置發電容量為七至十ＭＷ（百萬瓦），估計使用水域面積在七至十公頃間，光電板覆蓋率占水域不到一％。

由於烏山頭水庫附近並無台電輸配電饋線，廠商除建設水面型發電系統，也要搭建連結台電電網的饋線線路，使得建置成本高，加上水庫施工較埤塘困難，以致前兩次招租並無廠商投標。今天若再流標，將檢討招租條件、區位是否要修改。

水利會發展綠能，今年三月後擇定水利會所轄水庫、埤塘的適合水域進行招租，租金大抵以發電收入的五％向承租廠商收取，目前已出租的水庫水域有新化鹽水埤、嘉義內埔子水庫的水域各近兩公頃；埤塘部分則已出租玉井芒仔芒埤、六甲瓦窯埤部分水域，芒仔芒埤太陽能建置發電量為一．五ＭＷ，目前正施設發電設備中。

綠能科技產業是前瞻政策，另方面，市府水利局擇定安定區公滯一、公滯二設置水域型太陽光電發電設備，經發局在永康科技工業區、樹谷園區、柳營科技工業區滯洪池計畫設置水域型太陽能發電系統，強調在滯洪池種電不會影響防洪，也不會破壞環境。

農委會公告台南市北門、學甲和鹽水嚴重地層下陷不利耕作區範圍兩百二十七公頃後，也成了綠能產業兵家必爭之地，爭向農民租地種電。