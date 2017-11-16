〈南部〉憂空污 議員反煤炭公司設廠

2017-11-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市空污嚴重，引起議員李喬如重視，反對「中印煤炭」公司在仁武設廠，市府則強調會嚴格把關。

高雄市每到秋冬，空氣污染嚴重，監測站的PM2.5經常紫爆，李喬如抨擊空氣污染每年惡化，政府卻拿不出辦法，如果繼續這樣，乾脆把空污基金全部拿來補助高雄市民，每戶買一台除PM2.5的空氣清淨機。

李喬如強調，市府要解決空污，應對造成粉塵及有害飄散物質棉絮、PM2.5等產業，監控追蹤產生污染的原料使用量來源，及排放污染量，要求達標準、否則撤銷工廠登記，不要只有罰款而已。

李喬如說，市府也應管控煤炭使用來源及通路，更應堅持不讓製造空污的產業進入高雄，例如一家「中印煤炭」公司，最近向市府申請工廠登記，準備在仁武設廠，該公司除大量儲存煤炭供應高雄市，也供應台南市，難道高雄市要成為「烏賊之城」嗎？

對此，經發局長曾文生表示，的確有收到「中印煤炭」的工廠申請登記，仍需經過環評，並會從嚴審查。

環保局長蔡孟裕說，「中印煤炭」申請設廠面積達二．七公頃，依規定須先召開公開說明會，該公司昨下午已於仁武舉辦，全案迄今還未報給環保局，未來會嚴格把關。

根據資料，「中印煤炭」申請在仁武設廠，主要做為煤炭儲存及加工，煤炭來自中東、中亞、非洲等國，李喬如強調，雖然工廠設在仁武，但污染空飄物也會影響其他行政區，造成更嚴重空氣污染。