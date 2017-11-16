〈南部〉澎議會開議 府會龍頭唇槍舌劍

2017-11-16

台華輪汰建、東西吉廊道禁漁成話題

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖下屆縣長選戰提前開打？被視為國民黨縣長提名人選的議長劉陳昭玲，昨在議會首日開議，針對台華輪汰建案、南方四島東西吉廊道列入禁漁區等議題，與縣長陳光復唇槍舌劍、針鋒相對，像是提前引爆下屆縣長前哨戰。

陳光復施政報告，針對台華輪汰建，指稱中央編列十八億元，其中建造七千五百噸級仍有剩餘款，因此將建造第二艘一千五百噸快速客輪，採客貨分離、汽車駛上駛下運輸；但劉陳昭玲指出，立委楊曜再爭取十億元加碼，是否會變更設計？同時未來新台華輪盈虧由誰負擔？陳光復表示盈虧由中央負擔，將提供議會交通部公文。

另外，議員陳佩真、蘇陳綉色及魏長源，相繼對東西吉廊道是否設立完全禁漁區，為漁民生計請命，劉陳昭玲也要求縣長表態，陳光復表示與漁民都是站在一起，並強調是因自己極力爭取，才讓行政院把施作會議移至澎湖召開，聽取漁民心聲，但因身為公務人員，在政策未形成前無法表態。

劉陳昭玲質詢陳光復 像縣長選戰開打

由於議長劉陳昭玲被視為下屆縣長藍營熱門人選，已確定角逐連任的縣長陳光復，昨在議會唇槍舌劍，被外界視為提前交鋒；但劉陳昭玲強調身為民意代表，必須表達選民的希望，認為縣府在一○二年禁制漁法公告已相當完善，只是缺乏執行力。

陳光復則表示，政策未形成前就要讓各方聲音都能充分表達，認為已盡力為漁民爭取發聲機會。