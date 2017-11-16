〈南部〉增26監測站 美濃、六龜供水穩啦

2017-11-16

發生水情異常 15分鐘即知

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司推動十年降漏計畫，高市設有二百多個水壓監測站，高達八成集中在市區，近來於美濃、六龜區新增二十六站，住戶一旦發生水情異常，水公司十五分鐘就能監測到，即時止漏、穩定供水。

水公司第七區管理處表示，高市設有二百多個水壓監測站，加速辦理降漏計畫相關工程，預計每年度增加六十個壓力及流量點，管網廣設監控點，並即時傳訊監測，可以調配穩壓供水，達到降低漏水目標。

水公司近來於美濃、六龜區，推動壓力監測站改善工程，新增二十六處水壓監測站，測得數據可回傳至監控系統，提供操作人員水壓監測的參考，確保供水區域末端、高地地區的供水無虞，也可延長管線的使用壽命，降低漏水、破管風險，即時了解民眾需求。

操作人員可因應 穩定供水

美濃營運所指出，監測站設定每十五分鐘記錄一次數據，即時回傳監控系統，並於監控系統設有水壓高、低值警報，操作人員可於監控現場，依據回傳的數據隨時因應，穩定當地供水狀況，監測數據也會完整保存，水公司將視水壓數據，做為後續改善工程依據。

處長王明孝表示，為確保提供民眾「量足」自來水，水公司依據供水區域地勢高低及供水管線長度，均設置有加壓站及配水池，並廣設水壓監測站，即時掌握供水系統的壓力變化，一旦發現水壓異常，可立即應變、處理，提升供水穩定度。