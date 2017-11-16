〈南部〉成功鎮敬老金1100元 單數又挨轟

2017-11-16

〔記者黃明堂／台東報導〕一千一百元這個數字是喪事白包的常見金額，但今年重陽節，台東縣成功鎮老人拿到的禮金卻是一千一百元，令有些老人感覺觸霉頭，

去年已挨罵 公所加碼一百

「去年包一千一，今年又一千一」！縣議員許進榮昨天在議會質詢時指出，民間對於喪事白包通常會包單數，忌諱成雙，「一千一百元」被視為單數，也是最普遍的白包金額，平時的紅包則包雙數，忌諱單數觸霉頭。

他說，縣府每年以每人六百元編列重陽禮金，成功鎮公所去年加碼自編五百元，合計一千一百元的紅包發給鎮內老人，結果被罵，鎮公所今年加碼一百元，原想與縣府合併為一千兩百元討個吉利，人算不如天算，縣府今年竟減一百元，合起來又是「一千一百」元，令老人感覺怪怪的。

縣府減碼一百 加總還是單數

社會處長曹劍秋解釋並非故意的，歷年縣府都編列六百元，但台東審計室認為縣府舉債高，重陽禮金並非法定給付項目，要求改善，縣府一方面認為老人對禮金有期待，一方面要因應審計室檢討，所以今年酌減一百元，每人發五百元。

他說，鄉鎮市公所發放縣府禮金，除蘭嶼鄉之外，都有加碼，綠島鄉加碼三千元，餘則三百到六百元不等。

曹劍秋說，明年總預算已編訂，縣府仍將發放五百元禮金，目前不會更動。

台東市民說，市內老人每人才拿到八百元，成功鎮多了三百，應該高興才是；也有民眾說，如果是一萬一千元，應該就不會有人不高興了！但也有人認為，發禮金是美事，應該力求皆大歡喜。