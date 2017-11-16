〈南部〉oBike進駐成大 學生組營運團隊

2017-11-16

首創校園共享交通微型創業

〔記者劉婉君／台南報導〕oBike目前進駐台灣十四個縣市設點，停車亂象最受詬病，業者看中國立成功大學的交通管理人才，昨與成大簽約，合作首創全台校園「共享交通微型創業」，將於十二月進入成大校園，徵選在校學生組成營運團隊，以校園為實驗場域，培育學生解決城市交通問題具體方案的能力，未來再將成大的營運經驗推廣到其他學校、園區或微型城市。

預計將有五百輛腳踏車

無樁共享單車oBike進入成大初期，預計將有五百輛腳踏車，由成大學生團隊負責行銷、營運等業務，希望借重學生的創意及創新想法，使管理更周延，學生將理論與實作經驗結合，實習工作期間有薪資、額外績效制度、獎勵措施，表現優秀者畢業後也有機會被業者網羅，直接投入市場。

違停派吊車前往移車

簽約儀式由成大校長蘇慧貞與oBike台灣總經理王妍婷代表簽署。對於oBike違停、亂停等問題，王妍婷表示，現行的APP即有積分評比，將對違停的租車者扣分，只要積分在六十分以下，未來租車費用比一般高，且車上裝有定位系統，一旦發現車輛有違停影響交通及社區情形，一小時內會前往拖離，而成大是該公司衛星團隊計畫第一個合作的綜合型大學，未來學生的營運管理團隊就會在第一時間通知公司派吊車前往移車。

蘇慧貞指出，為城市發展綠色交通是成大的社會責任之一，除了鼓勵學生參與微型創業計畫，校方明年二月也將建置成大校園公共自行車系統CK-Bike，屆時加上在校園周邊的台南市TBike、即將進入校園的oBike及學生自有的車輛，校內將會有四種類型腳踏車。