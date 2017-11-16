〈南部〉5議員聲援王端仁 籲藍勿栽贓

2017-11-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市海洋局長王端仁因協助慶富造船取得興達港造船廠用地而下台，五位高雄市議員昨召開記者會，聲援積極招商的王端仁，強調「不要被國民黨金蟬脫殼的劇本給騙了」。

市議員鄭光峰指出，王端仁去年十月七日會晤慶富副董陳偉志，當時共有高雄市海洋局楊姓科長、陳姓技正、陳姓秘書，及漁業署三位官員同行，「如果真的是喬事情，不必找那麼多官員隨同」。

指王積極招商只是雞婆過頭

鄭光峰說，王端仁就任局長後求好心切，積極招商，這次是「雞婆過頭」。

鄭光峰指出，漁業署和高市海洋局是站在協助政府國艦國造，以及招商活化興達港立場上，和慶富討論土地取得方式。漁業署最終採行「公開標租」，沒有逕予出租，也沒有圍標或綁標等不法情事。

岡山地區議員高閔琳指出，興達港閒置十九年，被監察院糾正與媒體批評，但土地主管機關是漁業署，市府希望促進地方發展，積極招商，王端仁出席表達意見，卻被抹黑成喬地，國民黨還將獵雷案牽扯到興達港土地。

批爆料者連時間順序都弄錯

議員李柏毅表示，高市府從來沒有和慶富集團簽過ＭＯＵ（合作備忘錄）以及土地使用同意書，看時序可以知道，一○三年九月十九日國防部第四次公開招標，九月二十六日就截止投標。慶富卻是在十月十三日才發函請求市政府協助，投標資料早就送進國防部了，爆料連最基本的時間順序都錯誤。

李柏毅呼籲國民黨有心人士勿栽贓嫁禍、模糊焦點。獵雷案與聯貸案都是在國民黨於中央執政時，馬英九前總統任內通過。國民黨想拿一份粗糙的劇本，亂打泥巴戰，誤導調查方向。

議員何權峰表示，王端仁任內修改養殖登記自治條例，打造亞洲最大的國際海洋遊艇展、推動產銷履歷等，這樣一位照顧漁民的首長請辭，是高雄市的損失。