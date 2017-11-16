〈南部〉屏東觀光活動沒邀本尊 代言作家「面具」出席

2017-11-16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府推出「尋旅屏東」社區小旅行遊程，邀魚夫和近年深耕恆春半島人文歷史的作家劉還月代言，但十四日記者會標題寫著「屏東社區遊程起跑，魚夫、劉還月帶你感受在地文化魅力」，卻用臉孔面具代替劉還月，劉在臉書戲稱「一般會製作人頭像面具的場合，大多是抗議現場」，許多臉友也批「縣府真不尊重人」，縣府文化處坦承廠商邀請疏忽，將向作家致歉。

被用面具取代出席，劉還月在粉絲團發出「尋找劉還月」為題的文章，「酸度」極高的自嘲，「一般會製作人頭像面具的場合，大多是抗議現場，如做了蔡英文的頭像面具，請某人戴上，再給予丟雞蛋，要求她下台…等。」

劉還月人在屏東 竟未受邀

「沒想到有一天竟出現了劉還月的頭像面具，也找了人手持遮住臉，這回要給人丟雞蛋或潑糞了呢？請大家自己看圖找答案吧！重點是，這場搞笑的記者會前，我沒有接到任何邀請（而且我就在屏東），我完全被蒙在鼓裡。」

劉還月受訪時無奈表示，在粉絲團發文自嘲，只是覺得冠他名字辦記者會，卻不邀請出席實在太「神奇」。

廠商疏失 文化處將致歉

屏縣府文化處表示，記者會委辦廠商坦承作業上確有疏忽，未詢問劉還月是否出席，也未確認他是否在屏東境內，將向劉還月致歉。

屏縣文化處這項遊程，主要賣點訴求作家魚夫帶隊品味小吃與古蹟，劉還月導覽恆春半島，從十一月起至明年一月，推出「尋旅屏東」十三梯次社區小旅行遊程，包括二戰碉堡之旅、沿山公路教堂之旅、農漁村風情等。