〈台北都會〉大稻埕22棟老屋都更 環評通過

2017-11-16

位在南京西路與甘谷街口

〔記者周彥妤／台北報導〕坐落大稻埕專區，位在南京西路與甘谷街口，有廿二棟二至四層逾四十年的老屋辦理都更，台北市環境影響評估審查委員會昨針對環境影響舉行二次審議，最終決議通過該案，但委員要求開發單位對自行車停車位席次及動線，須另有合理規劃安排，予以修正再送交查核。

位於大稻埕歷史風貌特定專用區中，西側及北側臨接南京西路，南側臨甘谷街，有廿二棟二至四層既有建物，屋齡逾四十年，二○一四年起辦理都更，欲興建地下五層、地上廿九層建物，其中地下一至五樓作為停車空間，地上一至三樓作門廳、一般事務所、零售業用，地上四至廿九樓則作為集合住宅。

基地一樓南側的四十五席次自行車停車位，是否構成人行動線的阻礙，以及究竟該設多少停車席次，會中備受討論。開發單位弘千建設表示，基地步行五百公尺內，設有YouBike永樂市場站，當初設想是既然附近有YouBike，是否達到都審會要求的五席次即可，但前次會議環評委員建議自行車停車位席次，按法定汽車位一百八十席的四分之一，增設至四十五席，以鼓勵綠色運具使用。

委員張剛維說，劃設停車格，不能只是滿足環評，要審慎考量屆時停滿，是否會影響人行，否則日後到都審會審議也不會通過；委員龍世俊則說，開發單位對車位停滿，人行進出是否有困難，始終沒有明確答覆；委員陳學台也說，就現在的規劃看來，人行無法進出，開發單位應把動線規劃說明清楚，才能釋疑。